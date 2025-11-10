Conférence chez Autour d’un Café Visite du méthaniseur des plaines d’Écos Place du village Vexin-sur-Epte
Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-11-10 14:30:00
Lundi 10 novembre
Rassemblement à 14h15 et départ à 14h30
Covoiturage à la place du village à Fourges
Organisée par Autour d’un café à Vexin-sur-Epte
Lors de cette réunion, l’association invitera Claude Bradelle, qui vous fera visiter le méthaniseur des plaines d’Écos.
Sur inscription
Pour en savoir plus, contactez l’association Autour d’un café à Vexin-sur-Epte au 06 29 43 76 92 06 03 69 32 07
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
