Conférence chez Autour d’un Café Visite du méthaniseur des plaines d’Écos Place du village Vexin-sur-Epte

Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-11-10 14:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Lundi 10 novembre

Rassemblement à 14h15 et départ à 14h30

Covoiturage à la place du village à Fourges

Organisée par Autour d’un café à Vexin-sur-Epte

Lors de cette réunion, l’association invitera Claude Bradelle, qui vous fera visiter le méthaniseur des plaines d’Écos.

Sur inscription

Pour en savoir plus, contactez l’association Autour d’un café à Vexin-sur-Epte au 06 29 43 76 92 06 03 69 32 07

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

