Conférence « Chez Zola » par Valentine del Moral Vendredi 19 septembre, 19h30 Folie Desmares – Maison du patrimoine Hauts-de-Seine

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Libraire spécialisée en livres anciens et diplômée de l’École du Louvre et de Muséologie, Valentine del Moral est aussi l’autrice de la chronique bibliophile La Lorgnette numérique. À travers Chez Zola. Si Médan m’était conté… (Fallois, 2015), elle dresse un portrait ébouriffant et inattendu de l’écrivain au travers de sa maison. L’écrivain Emile Zola fut l’homme d’un courant littéraire – le Naturalisme –, d’une œuvre – les Rougon-Macquart –, d’une affaire – l’Affaire Dreyfus. Il fut aussi l’homme d’une maison : Médan ! Valentine del Moral nous invite chez Zola. Entre souvenirs, objets et atmosphères, Médan se révèle comme un miroir de l’homme et de son œuvre.

Une plongée vivante dans l’intimité de Zola, à ne pas manquer !

Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon

