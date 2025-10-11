Conférence « Chiens d’assistance judiciaire émotions et bien-être animal » La Médiathèque Donville-les-Bains

Conférence « Chiens d’assistance judiciaire émotions et bien-être animal »

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

À l’occasion de la Fête de la science qui se déroulera du 3 au 13 octobre 2025, venez échanger avec Camille Cagnot, Doctorante en éthologie animale, spécialiste des émotions et du bien-être des chiens d’assistance judiciaire.

Les chiens d’assistance judiciaire sont spécialement éduqués pour accompagner et soutenir des victimes, souvent mineures, lors de procédures judiciaires.

À la fois soutien émotionnel et psychologique, leur présence aide à réduire le stress et favorise un climat de confiance qui peut faciliter la parole de la victime. Mais que ressentent-ils ?

Camille Cagnot, Doctorante au laboratoire d’Éthologie animale et humaine (EthoS), s’intéresse de ces animaux d’assistance pour mieux comprendre l’impact de leur mission sur leurs propres émotions.

Gratuit Ouvert au grand public (Familles et individuel·le·s). À partir de 15 ans durée 1h. .

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Conférence « Chiens d’assistance judiciaire émotions et bien-être animal »

