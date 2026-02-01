Conférence Chimie et vin Brioude
Conférence Chimie et vin Brioude jeudi 19 février 2026.
Conférence Chimie et vin
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Pascal BOUYSSOU, Docteur en chimie, enseignant-chercheur à l’université d’Orléans.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Pascal BOUYSSOU, Doctor of Chemistry, teacher-researcher at the University of Orléans.
Open to all.
