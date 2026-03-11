[Conférence chorale] Les chansons du cousinage Normandie-Amérique du Nord Musée de Dieppe Dieppe

[Conférence chorale] Les chansons du cousinage Normandie-Amérique du Nord

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 15:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Les Normands, et les Dieppois en particulier, ont largement contribué au peuplement de la Nouvelle-France. Ils ont emmené avec eux leurs chansons, qui se sont maintenues, transmises par le bouche à oreille de génération en génération.

Réélaborées et patinées par le temps, celles-ci dessinent ce qu’a été le destin de ces francophones partis au loin mais qui n’en gardent pas moins un lien fondamental à la France… et à la Normandie ! Cette conférence sera ponctuée d’illustrations sonores.

Conférence organisée en partenariat avec le Conservatoire Saint-Saëns dans le cadre de la Rencontre Musiques du cousinage, Normandie -Amérique du Nord, du 8 au 12 avril 2026.

Intervenant Yvon Davy, historien, directeur de l’association La Loure-Musiques et Traditions

Orales de Normandie. Durée 1 heure.

Places limitées. Réservation conseillée. .

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Conférence chorale] Les chansons du cousinage Normandie-Amérique du Nord

L’événement [Conférence chorale] Les chansons du cousinage Normandie-Amérique du Nord Dieppe a été mis à jour le 2026-03-11 par Seine-Maritime Attractivité