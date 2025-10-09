Conférence : Christophe Hutin Centre Culturel Bellegarde Toulouse

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-09T18:30 – 2025-10-09T20:00

Fin : 2025-10-09T18:30 – 2025-10-09T20:00

En 2025, le cycle de conférences « Architectures en transitions » explore les pratiques vertueuses du logement collectif et social. Comment habiter ensemble aujourd’hui ? Quels critères pour juger la qualité du cadre de vie ? Au Centre Culturel Bellegarde et à l’Institut Cervantes, sur l’invitation de la Maison de l’architecture Occitanie – Pyrénées, quatre agences d’ici et d’ailleurs présentent des innovations sociales, techniques, écologiques et culturelles pour repenser l’architecture et replacer l’habitat au coeur du débat public.

Récits d’habitat

Par l’enquête, la transformation des cités de Beutre illustre le cas d’une réhabilitation sur mesure et en douceur dans un projet d’ampleur. Dans les 93 logements de la cité de Beutre, les architectes ne sont pas là pour écrire l’histoire, mais s’invitent dans l’un de ses épisodes, en renversant les codes des démarches participatives : dans l’ancienne cité de transit, ce sont les habitant·es sont en charge de la concertation et les architectes qui participent aux dynamiques à l’oeuvre. En prenant soin de ne pas altérer, de pas dégrader, de faire le moins possible, la réhabilitation des cités de Beutre propose un nouveau récit, pour une architecture de l’attention au déjà-là.

Christophe Hutin développe depuis plus de vingt ans une réflexion critique sur la ville et ses logiques d’exclusion, avec une ambition constante : redonner aux habitants la capacité d’agir sur leur cadre de vie. Il défend une architecture vivante et inclusive, attentive à l’existant, capable d’improviser des formes nouvelles à partir des désirs et des besoins réels.

Architecte diplômé à Bordeaux en 2003, également titulaire d’un master en physiologie, Christophe Hutin cultive une approche sensible et rigoureuse, nourrie par une expérience interdisciplinaire et un engagement social fort. Il dirige Christophe Hutin Architecture, structure au sein de laquelle il conçoit des projets ancrés dans le réel, ouverts aux usages, et toujours attentifs à la parole des habitants.

En parallèle, il mène une activité d’enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux, où il transmet une pensée critique et généreuse de l’architecture. Entre recherche, pédagogie et pratique, son travail explore les potentiels d’une architecture partagée, transformatrice, et humaine.

Plus d’informations → https://maop.fr/programmation/christophe-hutin

Récits d’habitat conférence architecture

Photo : Philippe Ruault