Conférence « Chroniques d’un hebdomadaire grand’combien, le « Moniteur des Cévennes » (1897-1944) » par Laurent AIGLON Vendredi 27 mars, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Le « Moniteur des Cévennes » paraissait chaque dimanche dans la cité minière, un journal créé par l’imprimeur Désiré Coronel, une imprimerie des Cévennes qui existe encore dans la rue Pasteur. Cet hebdomadaire, très favorable à la Compagnie des mines, financé par les annonces publicitaires des commerçants de la ville, est devenu une source inépuisable pour l’historien à travers toutes ses chroniques (faits divers, sport etc). Le conférencier a puisé dans les 2531 numéros quelques traits et anecdotes saillants du journal.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence