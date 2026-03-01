Conférence CIER Les Sires de Beaujeu Rue des Casernes Tournus

Conférence CIER Les Sires de Beaujeu

Rue des Casernes Palais de Justice (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Début : 2026-03-14 17:30:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

Pendant cinq siècles, les seigneurs de Beaujeu ont compté parmi les plus grandes familles des confins du royaume de France et de l’Empire. Liés de longue date à l’abbaye de Cluny et forts d’une puissante assise territoriale dans le sud de la Bourgogne, les Beaujeu atteignent leur apogée au XIIIe siècle apparentés aux rois de France et aux empereurs de Constantinople, ils incarnent à merveille l’esprit de la chevalerie. Sans doute auraient-ils pu alors obtenir la transformation de leur seigneurie en comté leur orgueil les a néanmoins poussés à rester les seigneurs de Beaujeu…

Xavier Helary (Directeur d’Études à l’École Pratique des Hautes Études) viendra évoquer cette dynastie féodale d’autant qu’il a dirigé la publication des actes d’un colloque consacré à cette famille en 2024. .

