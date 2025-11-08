Conférence Cigars boxes Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Jacques Corre, fabricant d’instruments à base d’objets recyclés, présente l’histoire des cigars boxes et la façon dont il a découvert ces objets au cours d’une conférence ponctuée de démonstrations. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
