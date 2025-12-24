Conférence cinéma et jeux vidéo, Quai des Anglais Martigues
Conférence cinéma et jeux vidéo, Quai des Anglais Martigues samedi 31 janvier 2026.
Conférence cinéma et jeux vidéo
Samedi 31 janvier 2026 de 17h à 18h30. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 18:30:00
2026-01-31
Conférence sur les thèmes du cinéma et du jeu vidéo à Martigues
Rencontre avec la streameuse Quineapple
Liens entre le cinéma et le jeu vidéo dans le cadre du festival Les Mycéliades. .
Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 27 97 mediatheque-accueil@ville-martigues.fr
English :
Conference on the themes of cinema and video games in Martigues
