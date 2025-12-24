Conférence cinéma et jeux vidéo, Quai des Anglais Martigues

Conférence cinéma et jeux vidéo

Samedi 31 janvier 2026 de 17h à 18h30. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

Conférence sur les thèmes du cinéma et du jeu vidéo à Martigues

Rencontre avec la streameuse Quineapple

Liens entre le cinéma et le jeu vidéo dans le cadre du festival Les Mycéliades. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 27 97 mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

Conference on the themes of cinema and video games in Martigues

