Cinéma, mode, jeux vidéo : la culture, super-pouvoir mondial

Conférence • Durée 1h • Auditorium

Samedi 14 mars à 15h

En partenariat avec le média Brief.eco et le CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales).

De Hollywood à Netflix, de la K-pop à la haute couture, les industries culturelles sont devenues de puissants leviers d’influence et de compétitivité. Cette rencontre explorera le rôle du cinéma, de la mode, de la musique ou encore du jeu vidéo dans la construction de l’attractivité et de l’image des nations. En s’imposant comme des instruments de soft power, ces secteurs façonnent les imaginaires et participent à la diffusion des modèles culturels à l’échelle mondiale.

Nous interrogerons la place qu’occupent aujourd’hui la France et l’Europe dans cette économie de la culture globalisée, face à la domination des États-Unis et à la montée en puissance de la Chine. Quels sont les grands vainqueurs de cette mondialisation culturelle ? Quel est le poids économique réel de ces industries au niveau mondial ?

En présence de :

Françoise Benhamou, économiste, professeure émérite d’Économie à l’Université Sorbonne Paris Nord, présidente du Cercle des économistes.

François-Ronan Dubois, chargé de partenariats et d’échanges intellectuels pour la diplomatie culturelle à l’Institut français.

Thierry Mayer, professeur à Sciences Po et conseiller scientifique au CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales).

Modération : Cécile David, journaliste à Brief.eco

Informations pratiques

Durée : 1h

Samedi 14 mars à 15h

Réservation conseillée

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

