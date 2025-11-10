Conférence cinématographie musicale à l’Alpilium Ciné-palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence cinématographie musicale à l’Alpilium

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 20h30. Ciné-palace 4 Av. Fauconnet, Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Venez assister à la Conférence cinématographie musicale à l’Alpilium le 11 novembre à 18h à l’Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence !

Nino ROTA Compositeur des Musiques de Films que Nous Aimons Tous par Hervé CASINI,

IEP d’Aix, Docteur en littérature française, Secrétaire Général du Museon Arlaten

Venez plonger dans l’oeuvre bien connue de Nino ROTA, ce compositeur hyperdoué auquel

on doit quelques-unes des musiques de film les plus iconiques du siècle dernier Amarcord

de Fellini, Romeo & Juliette de Zeffirelli, 81/2 de Fellini, La Strada, Le Guépard, La Dolce

Vita, The Godfather de Coppola….et d’autres concertos, musique de chambre, etc. Un grand

et bon !! .

Ciné-palace 4 Av. Fauconnet, Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Attend the Musical Cinematography Conference at the Alpilium on 11 November at 6 p.m. at the Alpilium in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie an der Konferenz über Musikfilmkunst teil, die am 11. November um 18 Uhr im Alpilium in Saint-Rémy-de-Provence stattfindet!

Italiano :

Partecipate alla Conferenza sulla Cinematografia Musicale all’Alpilium l’11 novembre alle 18.00 all’Alpilium di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Asista a la Conferencia sobre Cinematografía Musical en el Alpilium el 11 de noviembre a las 18.00 horas en el Alpilium de Saint-Rémy-de-Provence

