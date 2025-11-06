Conférence Cinq Gendarmeries à Champtoceaux Rue Hippolyte Maindron Orée d’Anjou

Conférence Cinq Gendarmeries à Champtoceaux

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:30:00

2025-11-06

Retrouvez les amis du vieux Châteauceaux pour une conférence sur les gendarmeries

La maréchaussée est devenue Gendarmerie Nationale le 16 février 1791. Elle s’est féminisée en 1972, et a rejoint le Ministère de l’intérieur en 2009. Plusieurs ouvrages racontent cette histoire, l’auteur étant le plus souvent lui-même un ancien gendarme. Mais quid de l’emplacement des brigades sur le territoire, au sein des bourgades, des villes… ? Curieusement, en 2 siècles, on trouve 5 lieux différents, tous sur le territoire de la ville de Champtoceaux, où se sont installés les gendarmes du canton. Nous allons en faire le tour.

Nous évoquerons aussi, à cette occasion, un ancien Garde Républicain, Castrocelsien

d’adoption, grand patriote qui s’est fait remarquer par ses faits d’armes durant la Seconde Guerre mondiale .

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire champtoceaux49.histoire@gmail.com

English :

Join the friends of old Châteauceaux for a conference on the gendarmeries

German :

Treffen Sie die Freunde des alten Châteauceaux zu einem Vortrag über die Gendarmerien

Italiano :

Unisciti agli amici dell’antica Châteauceaux per una conferenza sulle gendarmerie

Espanol :

Acompañe a los amigos del antiguo Châteauceaux en una charla sobre las gendarmerías

