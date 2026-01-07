Conférence Cinquante ans passés au service de l’industrie française Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Cinquante ans passés au service de l’industrie française

Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Conférence animée par Gilles Auffret qui partage son expérience de plus de quarante ans dans le monde industriel français. Anecdotes, enjeux et mutations de l'industrie sont au cœur de cette soirée.

Assistez à une conférence exceptionnelle donnée par Gilles Auffret, qui revient sur plus de quarante années d’expérience professionnelle au cœur de l’industrie française.



À travers des récits vivants, des anecdotes croustillantes et des situations parfois cocasses, il aborde les grands aspects de la vie industrielle du fonctionnement des usines et des sièges sociaux aux relations avec les syndicats, en passant par les conseils d’administration, les cabinets de conseil ou encore les banques. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 11 18 72 info@lacourdesarts.com

English :

Conference hosted by Gilles Auffret, who shares his experience of over forty years in French industry. Anecdotes, challenges and changes in the industry are at the heart of this evening.

