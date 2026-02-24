Conférence Circuler et commercer sur la Seine au Moyen-Âge Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Conférence Circuler et commercer sur la Seine au Moyen-Âge

Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

CIRCULER ET COMMERCER SUR LA SEINE AU MOYEN ÂGE

Par Boris Bove, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Rouen Normandie

&

APPROVISIONNER LE BASSIN PARISIEN EN POISSON LE RÔLE DE LA SEINE

Par Hugo Ferreira-Ribeiro, étudiant en master 2 d’histoire médiévale

La Seine a suscité dès le XIIe siècle toutes sortes de convoitises celle des marchands qui souhaitaient la réguler, et avoir le monopole de son usage, mais aussi celle des seigneurs et princes, attentifs au bon approvisionnement des villes qui la jalonnent, et au profit qu’ils pouvaient tirer des péages. Boris Bove vous parlera des conditions de circulation et de commerce sur la Seine à la fin du Moyen Âge, puis il laissera la parole à Hugo Ferreira-Ribeiro, qui se concentrera sur les poissons et présentera le rôle du fleuve dans l’approvisionnement du bassin parisien en poisson à la période médiévale. .

English : Conférence Circuler et commercer sur la Seine au Moyen-Âge

