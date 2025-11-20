Conférence : Citoyenneté, relation administrative et dématérialisation Patronage Laïque Jules Vallès Paris
Conférence : Citoyenneté, relation administrative et dématérialisation Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 20 novembre 2025.
L’ensemble des pays européens, dont la France, a mis en
place des réformes visant à la « dématérialisation » des
administrations et des services publics. Cette évolution, qui
repose sur un recours accru à différents procédés numériques
ne va toutefois pas sans poser questions, pour les citoyen.nes,
les fonctionnaires. Comment conjuguer cette transformation
des usages avec les principes Républicains d’égalité et
d’accessibilité du service public ?
Entrée libre sur réservation.
Fabien Granjon | Sociologue, professeur des universités, spécialiste des médias alternatifs et des usages sociaux du numérique
Le jeudi 20 novembre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre sur réservation
Public jeunes et adultes.
Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T21:30:00+02:00
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/citoyennete-relation-administrative-et-dematerialisation-1 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr