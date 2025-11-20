Conférence : Citoyenneté, relation administrative et dématérialisation Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Citoyenneté, relation administrative et dématérialisation Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 20 novembre 2025.

L’ensemble des pays européens, dont la France, a mis en

place des réformes visant à la « dématérialisation » des

administrations et des services publics. Cette évolution, qui

repose sur un recours accru à différents procédés numériques

ne va toutefois pas sans poser questions, pour les citoyen.nes,

les fonctionnaires. Comment conjuguer cette transformation

des usages avec les principes Républicains d’égalité et

d’accessibilité du service public ?

Fabien Granjon | Sociologue, professeur des universités, spécialiste des médias alternatifs et des usages sociaux du numérique

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T21:30:00+02:00

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/citoyennete-relation-administrative-et-dematerialisation-1 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr