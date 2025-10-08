Conférence Salle annexe de la mairie Civray

Conférence Salle annexe de la mairie Civray mercredi 8 octobre 2025.

Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Christian Richard Les femmes dans la Résistance .

Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 40 34 contact.lesamisdupayscivraisien@orange.fr

