Conférence Salle annexe de la mairie Civray
Conférence Salle annexe de la mairie Civray mercredi 12 novembre 2025.
Conférence
Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Daniel Bourdu Sommières (fin) .
Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 40 34 contact.lesamisdupayscivraisien@orange.fr
English : Conférence
German : Conférence
Italiano :
Espanol : Conférence
L’événement Conférence Civray a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou