Conférence Salle annexe de la mairie Civray

Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Jean-Claude Dazy « Aussi vrai que Sivrai en Poitou » petite anthologie des curiosités civraisiennes. .

Salle annexe de la mairie 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 40 34 contact.lesamisdupayscivraisien@orange.fr

