Conférence Claire Guillermic sur Octave de Rochebrune Le Transfo Benet

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

événement soutenu par le département de la Vendée dans le cadre de l’opération Paroles d’auteurs

Partez à la découverte d'Octave de Rochebrune, artiste et érudit vendéen, qui consacra sa vie à l'étude, à la gravure et à la sauvegarde des grands monuments français grâce à cette conférence de Claire Guillermic, autrice de sa biographie.

Sa conférence sera suivi d’une séance de dédicace.

Gratuit, à l’auditorium du Transfo. .

Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 35 41 bibliotheque@mairie-benet.fr

English :

event supported by the Vendée department as part of the Paroles d’auteurs operation

