Conférence Clara Schumann, l’amour et la vie musicale d’une femme À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence Clara Schumann, l'amour et la vie musicale d'une femme

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Enfant prodige, pianiste de légende, compositrice de talent, Clara Schumann était aussi une professeure réputée qui incarna à merveille le type même du romantisme allemand. A une époque où la femme était loin de pouvoir prétendre au statut d’artiste libre, Clara jouait avec les plus grands musiciens de son temps. .

English : Conférence Clara Schumann, l’amour et la vie musicale d’une femme

Lecture by François Hudry, musicographer, lecturer and editorialist.

A child prodigy, legendary pianist and talented composer, Clara Schumann was also a renowned teacher who epitomized the very essence of German Romanticism.

