Conférence Claude-Augustin Huardel, cousin et associé de Charmes Varinot Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Claude-Augustin Huardel, cousin et associé de Charmes Varinot
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-15 18:30:00
La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence « Claude-Augustin Huardel (Tannois, 1834, Hanoï, 1893), cousin et associé de Charmes Varinot ». Par Vincent Jacquot.
Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr
English :
The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture « Claude-Augustin Huardel (Tannois, 1834, Hanoi, 1893), cousin and associate of Charmes Varinot ». By Vincent Jacquot.
Free admission.
German :
Die Société des Lettres de Bar-le-Duc lädt Sie zu dem Vortrag « Claude-Augustin Huardel (Tannois, 1834, Hanoï, 1893), Cousin und Geschäftspartner von Charmes Varinot » ein. Von Vincent Jacquot.
Freier Eintritt.
Italiano :
La Société des Lettres de Bar-le-Duc vi invita a partecipare alla conferenza « Claude-Augustin Huardel (Tannois, 1834, Hanoi, 1893), cugino e socio di Charmes Varinot ». A cura di Vincent Jacquot.
Ingresso libero.
Espanol :
La Société des Lettres de Bar-le-Duc le invita a asistir a la conferencia « Claude-Augustin Huardel (Tannois, 1834, Hanoi, 1893), primo y socio de Charmes Varinot ». A cargo de Vincent Jacquot.
Entrada gratuita.
