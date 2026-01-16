Conférence Claude Monet Micro-folie Surgères
Conférence Claude Monet Micro-folie Surgères samedi 21 février 2026.
Conférence Claude Monet
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Des bord de Seine aux Nymphéas, en passant par les jardins, il y a tout un monde de nature à découvrir à travers les œuvres du célèbre peintre.
.
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the banks of the Seine to the water lilies and gardens, there’s a whole world of nature to discover through the works of the famous painter.
L’événement Conférence Claude Monet Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin