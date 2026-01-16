Conférence Claude Monet Micro-folie Surgères

Conférence Claude Monet

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Des bord de Seine aux Nymphéas, en passant par les jardins, il y a tout un monde de nature à découvrir à travers les œuvres du célèbre peintre.

.

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the banks of the Seine to the water lilies and gardens, there’s a whole world of nature to discover through the works of the famous painter.

L’événement Conférence Claude Monet Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin