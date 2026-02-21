Conférence Clausewitz (1780-1831) Sun Tzu (544-496 av JC) stratèges militaires et influenceurs des armées occidentales actuelles et du monde des entreprises dans leur stratégie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Clausewitz (1780-1831) Sun Tzu (544-496 av JC) stratèges militaires et influenceurs des armées occidentales actuelles et du monde des entreprises dans leur stratégie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 4 mars 2026.
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-04 18:15:00
fin : 2026-03-04 20:00:00
2026-03-04
Conférence proposée par Jean-Pierre Deschamps, économiste de formation, Directeur Général de sociétés industrielles.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Jean-Pierre Deschamps, economist by training, Managing Director of industrial companies.
