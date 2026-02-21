Conférence Clausewitz (1780-1831) Sun Tzu (544-496 av JC) stratèges militaires et influenceurs des armées occidentales actuelles et du monde des entreprises dans leur stratégie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Clausewitz (1780-1831) Sun Tzu (544-496 av JC) stratèges militaires et influenceurs des armées occidentales actuelles et du monde des entreprises dans leur stratégie

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:15:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

2026-03-04

Conférence proposée par Jean-Pierre Deschamps, économiste de formation, Directeur Général de sociétés industrielles.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

Lecture by Jean-Pierre Deschamps, economist by training, Managing Director of industrial companies.

