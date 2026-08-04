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AGENDA · Plurien

Conférence climat et agriculture Salle polyvalente Plurien

jeudi 6 août 2026 · Salle polyvalente · Plurien

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue de Montangué
Ville
22240 Plurien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plurien

Conférence climat et agriculture

Salle polyvalente Rue de Montangué Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Conférence climat et agriculture avec Valérie Bonnardot Géographe et climatologue Enseignante et Chercheure- Membre du Haut Conseil Breton pour le Climat.   .

Salle polyvalente Rue de Montangué Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Conférence climat et agriculture Plurien a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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