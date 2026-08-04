AGENDA · Plurien
Conférence climat et agriculture Salle polyvalente Plurien
jeudi 6 août 2026 · Salle polyvalente · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Conférence climat et agriculture
Salle polyvalente Rue de Montangué Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Conférence climat et agriculture avec Valérie Bonnardot Géographe et climatologue Enseignante et Chercheure- Membre du Haut Conseil Breton pour le Climat. .
Salle polyvalente Rue de Montangué Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Conférence climat et agriculture Plurien a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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