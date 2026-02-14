Conférence CLIO : Les maladies rares : un enjeu national, Maison des Associations de Lille, Lille

Conférence CLIO : Les maladies rares : un enjeu national Jeudi 9 avril, 17h45 Maison des Associations de Lille Nord

Gratuit sur réservation en ligne

Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence » Les maladies rares : un enjeu national « par le Pr Eric Hachulla est proposée le jeudi 9 avril 2026 à 17h45.

La réservation en ligne est obligatoire (Places limitées).

Vous recevrez votre billet nominatif valable pour une personne par email, il faudra le présenter à l’entrée de la conférence.

L’entrée est ouverte à tous.

Cette conférence est gratuite mais vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre Association pour nous aider à réaliser de nouveaux projets (visites, expositions, conférences…). Merci d’avance pour votre soutien.

Maison des Associations de Lille 27 rue Jean Bart 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Conférence CLIO sur l’histoire de la Médecine conférence médecine

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille