Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil

Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil dimanche 21 septembre 2025.

Conférence Clovis Normand par Nova Villa

Rue de Boulogne Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Conférence sur Clovis Normand par Nova Villa

Dimanche 21 septembre 2025 à 15h

Église Saint-Vaast de Neuville-sous-Montreuil

—————————–

Neuvillois ou simple curieux du patrimoine, vous êtes cordialement invités à la conférence menée par Bruno Béthouart, Historien de renom et ancien maire de Montreuil-sur-Mer. Celui-ci mettra en lumière l’oeuvre de l’architecte Clovis Normand dont l’église de Neuville constitue l’une de ses dernières réalisations. Bruno Béthouart nous contera également la vie insolite des Saints locaux représentés par les somptueux vitraux réalisés par le prestigieux atelier Bazin-Latteux. De véritables joyaux à comprendre pour mieux les conserver !

Ouvert à tous Gratuit .

Rue de Boulogne Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2025-08-16 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer