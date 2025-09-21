Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil
Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil dimanche 21 septembre 2025.
Conférence Clovis Normand par Nova Villa
Rue de Boulogne Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Conférence sur Clovis Normand par Nova Villa
Dimanche 21 septembre 2025 à 15h
Église Saint-Vaast de Neuville-sous-Montreuil
—————————–
Neuvillois ou simple curieux du patrimoine, vous êtes cordialement invités à la conférence menée par Bruno Béthouart, Historien de renom et ancien maire de Montreuil-sur-Mer. Celui-ci mettra en lumière l’oeuvre de l’architecte Clovis Normand dont l’église de Neuville constitue l’une de ses dernières réalisations. Bruno Béthouart nous contera également la vie insolite des Saints locaux représentés par les somptueux vitraux réalisés par le prestigieux atelier Bazin-Latteux. De véritables joyaux à comprendre pour mieux les conserver !
Ouvert à tous Gratuit .
Rue de Boulogne Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Clovis Normand par Nova Villa Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2025-08-16 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer