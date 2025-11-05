Conférence-cocktail: Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre HEC Alumni Paris Mercredi 5 novembre, 18h30 sur inscription

Conférence-cocktail à HEC Alumni : Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre

Bonjour, chers camarades!

Nous avons le plaisir de vous proposer une

Conférence-cocktail

à l’Association et en ligne

le 5 novembre à 18h30

Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre

Un titre pour une conférence, mais aussi pour un livre !

Et si Le Corbusier n’était pas seulement un immense architecte, mais aussi un chef d’entreprise résolument moderne ?

Comment bâtir 75 réalisations majeures dans 11 pays, tout en peignant, sculptant, écrivant… sans une véritable organisation ?

C’est un regard inédit sur l’oeuvre de ce grand concepteur et sur son élaboration que nous propose, à l’occasion de la parution de son livre, notre camarade Michel Triballeau (H.72 ), expert-comptable et auditeur de profession – et grand spécialiste du Corbu.

Après la présentation de son ouvrage, Michel échangera avec nous tous lors d’un cocktail amical .

On vous espère nombreux !

Très amicalement, l’équipe de Gen Share

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/generation-share-conference-cocktail-le-corbusier-chef-d-entreprise-et-chef-d-orchestre/2025/10/31/12931

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris