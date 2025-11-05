Conférence-cocktail: Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre HEC Alumni Paris
Conférence-cocktail à HEC Alumni : Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre
Bonjour, chers camarades!
Nous avons le plaisir de vous proposer une
Conférence-cocktail
à l’Association et en ligne
le 5 novembre à 18h30
Le Corbusier, chef d’entreprise et chef d’orchestre
Un titre pour une conférence, mais aussi pour un livre !
Et si Le Corbusier n’était pas seulement un immense architecte, mais aussi un chef d’entreprise résolument moderne ?
Comment bâtir 75 réalisations majeures dans 11 pays, tout en peignant, sculptant, écrivant… sans une véritable organisation ?
C’est un regard inédit sur l’oeuvre de ce grand concepteur et sur son élaboration que nous propose, à l’occasion de la parution de son livre, notre camarade Michel Triballeau (H.72 ), expert-comptable et auditeur de profession – et grand spécialiste du Corbu.
Après la présentation de son ouvrage, Michel échangera avec nous tous lors d’un cocktail amical .
On vous espère nombreux !
Très amicalement, l’équipe de Gen Share
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris