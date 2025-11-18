Conférence Coeur de femmes Rue Bistour Romans-sur-Isère

Conférence Coeur de femmes

Rue Bistour Musée de la Chaussure (salle rez-de jardin) Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 21:00:00

2025-11-18

Du mercredi 19 au vendredi 21 novembre, le Bus du Cœur des Femmes fera étape à Romans pour proposer aux participantes un parcours santé complet en 10 étapes.

+33 6 21 87 50 45 m.masso@mfara.fr

From Wednesday November 19 to Friday November 21, the Bus du C?ur des Femmes (Women’s Heart Bus) will be stopping off in Romans to offer participants a complete 10-stage health itinerary.

Von Mittwoch, dem 19., bis Freitag, dem 21. November, macht der Bus du C?ur des Femmes in Romans Station und bietet den Teilnehmerinnen einen kompletten Gesundheitsparcours in zehn Etappen an.

Da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre, il Bus du C?ur des Femmes (Bus del cuore delle donne) farà tappa a Roma per accompagnare i partecipanti in un percorso di salute in 10 tappe.

Del miércoles 19 al viernes 21 de noviembre, el Bus du Cœur des Femmes (Autobús del Corazón de las Mujeres) hará escala en Romans para llevar a las participantes por un viaje de salud de 10 etapas.

