Conférence « Colette et l’Art Nouveau musée d’art et d’histoire de puisaye Villiers-Saint-Benoît

musée d’art et d’histoire de puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Début : 2025-09-06 16:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Conférence » Colette et l’Art Nouveau » présentée par Frédéric Maget ; Directeur de la Maison Colette.

Les places assises sont limitées il est préférable d’arriver 15 minutes avant le début de la conférence. .

musée d’art et d’histoire de puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05

