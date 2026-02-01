Conférence Colette, la femme libre CARTERET Barneville-Carteret

Conférence Colette

Conférence Colette, la femme libre CARTERET Barneville-Carteret dimanche 22 février 2026.

Conférence Colette, la femme libre

CARTERET 2 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Par Dominique Bréchemier.   .

CARTERET 2 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie   catherine.pot@barneville-carteret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Colette, la femme libre

L’événement Conférence Colette, la femme libre Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin