Conférence Colette, la femme libre CARTERET Barneville-Carteret
Conférence Colette, la femme libre CARTERET Barneville-Carteret dimanche 22 février 2026.
Conférence Colette, la femme libre
CARTERET 2 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Par Dominique Bréchemier. .
CARTERET 2 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie catherine.pot@barneville-carteret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Colette, la femme libre
L’événement Conférence Colette, la femme libre Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin