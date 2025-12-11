Conférence Collectage de la toponymie pastorale dans la vallée de Barèges par Marie Rieudebat TARBES Tarbes

Conférence Collectage de la toponymie pastorale dans la vallée de Barèges par Marie Rieudebat

Dans le cadre d’une licence professionnelle Développement de Projets de Territoire, parcours Montagne et Pastoralisme, un projet de collectage de la toponymie sur les estives de la Commission Syndicale de la Vallée du Barège a été confié à Marie Rieudebat.

Son mémoire, intitulé Mémoire pastorale et toponymie enquête orale et cartographie des estives pyrénéennes , s’inscrivait dans une volonté de mettre en valeur le patrimoine culturel et linguistique, mais aussi de servir avant tout les besoins et la réalité du monde pastoral.

Les objectifs de ce projet étaient de renforcer les échanges entre les acteurs de la montagne que ce soit gestionnaires d’estives, éleveurs ou randonneurs, tout en préservant un patrimoine culturel, linguistique et mémoriel. À travers la toponymie, il s’agissait de mieux comprendre l’usage et les enjeux des territoires pastoraux, afin de construire un socle commun de connaissances pour appréhender la gestion pastorale.

Photo Le cirque d’Estaubé

English :

Marie Rieudebat has been entrusted with a project to collect toponymy on the estives of the Commission Syndicale de la Vallée du Barège, as part of a professional degree in Territorial Project Development, Mountain and Pastoralism.

Her dissertation, entitled Mémoire pastorale et toponymie enquête orale et cartographie des estives pyrénéennes ( Pastoral memory and toponymy: oral survey and mapping of Pyrenean estives ), was part of a drive to highlight cultural and linguistic heritage, but also to serve above all the needs and reality of the pastoral world.

The objectives of this project were to strengthen exchanges between mountain stakeholders, be they managers of estives, breeders or hikers, while preserving a cultural, linguistic and memorial heritage. Through toponymy, the aim was to gain a better understanding of the use and challenges of pastoral territories, in order to build a common base of knowledge for understanding pastoral management.

Photo: Estaubé cirque

