CONFÉRENCE COMMENT ACCOMPAGNER SON PROCHE SANS S’ÉPUISER ? Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

CONFÉRENCE COMMENT ACCOMPAGNER SON PROCHE SANS S’ÉPUISER ?

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 16:30:00

2025-11-18

J’accompagne un proche comment faire face à l’épuisement ?

Conférence animée par le Docteur Nadia Wiazzane, Médecin au Centre de prévention Agirc-Arrco.

Comment se reconnaître comme aidants ? Quels sont les signes d’épuisement, les mécanismes du stress et leurs conséquences sur la santé ? Présentation d’associations et de structures sur le territoire aides, accompagnement et solutions de répit, puis accueil sur les stands.

Gratuit, ouvert à tous.

Plus d’infos PFRA Retz’Pit au 02 40 21 98 09 ou GUIPA CLIC au 02 40 27 75 12 .

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 75 12 guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

