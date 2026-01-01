Conférence Comment aider nos enfants à apprendre? Médiathèque Intercommunale Arzviller

Conférence Comment aider nos enfants à apprendre?

Pour des devoirs plus sereins et une autre approche des apprentissages scolaires, Claire Laurent (orthopédagogue) et Emmanuelle Spick (psychopédagogue) vous proposent un temps d’échange pour mieux comprendre comment accompagner les enfants dans leurs apprentissages.Tout public

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

English :

Claire Laurent (orthopedagogue) and Emmanuelle Spick (psychopedagogue) offer you a time of exchange to better understand how to support children in their learning.

