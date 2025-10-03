Conférence Comment bien débuter sa généalogie Domaine de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Conférence Comment bien débuter sa généalogie Domaine de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart vendredi 3 octobre 2025.

Conférence Comment bien débuter sa généalogie

Domaine de la marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

14h 15h. Vous souhaitez commencer votre généalogie ? Alors venez assister à cette conférence où différents points seront abordés. Entrée libre

Vous souhaitez commencer votre généalogie ?

Alors venez assister à cette conférence où Bernard Dusseau, abordera plusieurs points tels que les 5 bonnes raisons de commencer votre généaolgie, la représentation graphique, les différents types de recherches, les 5 règles d’or…

Il répondra aussi à des questions comme

« la généalogie qu’est ce que c’est ? »

« Que rechercher ? » .

Domaine de la marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 46 16

English : Conférence Comment bien débuter sa généalogie

2pm 3pm. Want to get started with your genealogy? Come and join us for a talk on a range of topics. Free admission

German : Conférence Comment bien débuter sa généalogie

14:00 15:00 Uhr. Möchten Sie mit Ihrer Genealogie beginnen? Dann kommen Sie zu diesem Vortrag, in dem verschiedene Punkte besprochen werden. Freier Eintritt

Italiano :

14.00 15.00. Volete iniziare la vostra genealogia? Allora partecipate a questa conferenza che tratterà una serie di argomenti. Ingresso libero

Espanol : Conférence Comment bien débuter sa généalogie

14:00 15:00 h. ¿Quiere iniciarse en la genealogía? Asista a esta charla en la que se tratarán diversos temas. Entrada gratuita

L’événement Conférence Comment bien débuter sa généalogie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère