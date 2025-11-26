Conférence Comment comprendre une personne souffrant de bipolarité? Faculté de médecine Amphithéâtre Lepois Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Comment comprendre une personne souffrant de bipolarité?

Faculté de médecine Amphithéâtre Lepois 9 Av de la Forêt de Haye Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26

L’association Empathex des étudiants en médecine de Nancy vous invite à sa conférence Comment comprendre une personne souffrant de bipolarité ? , ouverte à tous.¿L’objectif est de mieux cerner les réalités de cette maladie, ses enjeux et ses impacts au quotidien.¿Une rencontre pour sensibiliser, échanger et commencer à apprendre les clefs afin de comprendre un proche souffrant de bipolarité

Cette conférence fera intervenir des experts en la matière, à savoir le Dr. Lesur, Dr. Carnio expert en bipolarité, et un membre de l’association Bipolaire ? Si tu savais…

Nous vous attendons nombreux !Tout public

0 .

Faculté de médecine Amphithéâtre Lepois 9 Av de la Forêt de Haye Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 12 73 19

English :

The Empathex association of Nancy medical students invites you to its conference How to understand a person suffering from bipolarity , open to all.¿The aim is to better understand the realities of this illness, its challenges and its impact on daily life.¿A meeting to raise awareness, exchange ideas and begin to learn the keys to understanding a loved one suffering from bipolarity

The conference will feature contributions from experts in the field, including Dr. Lesur, Dr. Carnio, an expert in bipolarity, and a member of the Bipolar? Si tu savais?

We look forward to seeing you there!

German :

Der Verein Empathex der Medizinstudenten aus Nancy lädt Sie zu seiner Konferenz Wie kann man eine Person mit bipolarer Störung verstehen? ein, die für alle offen ist.¿ Ziel ist es, die Realitäten dieser Krankheit, ihre Herausforderungen und ihre Auswirkungen im Alltag besser zu verstehen.¿ Ein Treffen, um zu sensibilisieren, sich auszutauschen und zu beginnen, die Schlüssel zu lernen, um einen Angehörigen mit bipolarer Störung zu verstehen

Auf der Konferenz werden Experten zu diesem Thema sprechen, nämlich Dr. Lesur, Dr. Carnio, Experte für Bipolarität, und ein Mitglied des Vereins Bipolar? Wenn du wüsstest?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Italiano :

L’associazione Empathex degli studenti di medicina di Nancy vi invita alla conferenza Come capire una persona che soffre di bipolarismo , aperta a tutti.¿L’obiettivo è quello di fornire una migliore comprensione della realtà di questa malattia, delle sue problematiche e del suo impatto sulla vita di tutti i giorni.¿Un incontro per sensibilizzare, scambiare idee e iniziare a imparare le chiavi per capire una persona cara che soffre di bipolarismo

La conferenza prevede il contributo di esperti del settore, tra cui il dottor Lesur, il dottor Carnio, esperto di disturbo bipolare e membro del gruppo Bipolare? Si tu savais?

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La asociación Empathex de estudiantes de medicina de Nancy le invita a su conferencia sobre Cómo comprender a una persona que sufre bipolaridad , abierta a todos.El objetivo es proporcionar una mejor comprensión de las realidades de esta enfermedad, sus problemas y su impacto en la vida cotidiana.Un encuentro para sensibilizar, intercambiar ideas y empezar a aprender las claves para comprender a un ser querido que sufre bipolaridad

La conferencia contará con las aportaciones de expertos en la materia, como el Dr. Lesur, el Dr. Carnio, experto en trastorno bipolar y miembro de la asociación ¿Bipolar? Si tu savais?

¡Esperamos verle allí!

L’événement Conférence Comment comprendre une personne souffrant de bipolarité? Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-10-29 par DESTINATION NANCY