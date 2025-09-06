Conférence « Comment construire son espace bien-être au jardin ? » Valençay

Conférence « Comment construire son espace bien-être au jardin ? »

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Gratuit

Début : 2025-09-06 14:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Conférence animée par Michèle TOURNY, créatrice du Spa végétal.

Grâce à un travail de recherche effectué pendant de nombreuses années, Michèle TOURNY est la créatrice du Spa végétal qui correspond à un espace personnalisé dans un jardin, une véranda ou à l’intérieur d’une maison, composé de plantes et d’arbustes dans le lequel on peut s’asseoir, lire, méditer et se reposer. Cette nouvelle approche sensible de l’univers végétal prend en compte les différents types d’ambiance créés par la présence des plantes, qui vous seront présentées et les atmosphères de bien-être qu’elles diffusent autour d’elles. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

