Conférence Comment débuter sa généalogie ? Rue du parc de loisirs Mirambeau
Conférence Comment débuter sa généalogie ? Rue du parc de loisirs Mirambeau vendredi 10 avril 2026.
Conférence Comment débuter sa généalogie ?
Rue du parc de loisirs Face à la salle des Fêtes Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10 20:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Vous souhaitez en apprendre plus sur votre histoire familiale ? Retrouvez vos ascendants ? Transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Le Cercle Généalogique Sud Saintonge vous explique les bases pour bien débuter votre généalogie.
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Rue du parc de loisirs Face à la salle des Fêtes Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine legrainculturel@gmail.com
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English :
Would you like to learn more about your family history? Find your ancestors? Pass on to your children and grandchildren?
The Cercle Généalogique Sud Saintonge explains the basics to get your genealogy off to a good start.
L’événement Conférence Comment débuter sa généalogie ? Mirambeau a été mis à jour le 2026-03-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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