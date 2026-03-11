Conférence « Comment gérer une association étudiante : les back stage des assos des ECO » Faculté des Sciences Economiques – Amphi 3 Rennes Lundi 23 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Une conférence les rouages d’une association étudiante

Opportunités, difficultés, tâches administratives, ou encore organisation d’événements : rencontrez et échangez avec 4 président·e·s d’associations du campus des Sciences Économiques.

Que vous soyez simplement curieux, ou ayez envie de vous investir dans le milieu associatif, cette conférence est l’occasion de comprendre les rouages d’une association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-23T20:00:00.000+01:00

Faculté des Sciences Economiques – Amphi 3 Place Hoche, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



