Conférence – Comment la ville vit le handicap ? Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Comment la ville vit le handicap ?

Nos villes essayent de répondre à la question de comment rendre accessibles les transports, les écoles, les logements, les loisirs, aux personnes handicapées qui y vivent. Les moyens juridiques, financiers, administratifs mobilisés, ont donné lieu à des avancées importantes mais des insuffisances sont toujours dénoncées, en premier lieu par les associations.

Pour cette soirée, nous vous proposons de passer de l’autre côté du trottoir. Plutôt que de penser à ce que les villes font – ou ne font pas – pour les personnes handicapées, ou à comment les personnes handicapées vivent dans nos villes, nous vous proposons de réfléchir à ce que le handicap nous apporte et à comment il nous dérange, nous déstabilise ou nous transforme, pour dégager ensemble d’autres manières de rendre nos villes plus accueillantes.

En dialogue avec Andrea Benvenuto, sociologue, philosophe, membre du Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS-EHESS/CNRS/Inserm), directrice du Programme Handicap & Sociétés de l’EHESS et Marion Doé (CEMS, sociologue) et Olivier Schetrit (CNRS, CEMS, PHS, anthropologue).

Conférence entièrement doublée en langue des signes française

Dans le cadre du cycle de rencontres « Que se passe-t-il ? », l’EHESS, en partenariat avec la Ville de Paris, fait résonner les sciences sociales dans les bibliothèques.

Le samedi 07 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T19:00:00+02:00_2026-03-07T20:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

