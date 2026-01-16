Conférence Comment le système immunitaire se prépare-t-il à toute éventualité ? Brioude

Conférence Comment le système immunitaire se prépare-t-il à toute éventualité ?

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-02-05 14:30:00

fin : 2026-02-05 16:30:00

2026-02-05

Conférence de l’Université pour Tous, animée par le docteur Richard LEMAL, hématologue et immunologue au CHU de Clermont-Ferrand.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous lecture by Dr. Richard LEMAL, hematologist and immunologist at Clermont-Ferrand University Hospital.

Open to all.

