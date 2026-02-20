CONFÉRENCE COMMENT LES FAKE NEWS METTENT EN DANGER NOS DÉMOCRATIES ? Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

CONFÉRENCE COMMENT LES FAKE NEWS METTENT EN DANGER NOS DÉMOCRATIES ?

Conférence avec Fabrice HODECENT, Comment les fake news mettent en danger nos démocraties ?

Fake news, ou fausses informations, ou encore en version plus francophone infox, ne sont pas l’apanage de nos sociétés contemporaines, puisque ayant toujours existé. La différence fondamentale est la vitesse de diffusion et de propagation des ces infox, par la viralité instantanée du numérique en général, et des réseaux sociaux en particulier. Des infox qui, on a pu le constater depuis plusieurs années et encore tout récemment, mettent en péril nos démocraties. Les fake news sont une arme de guerre. Au travers d’une conférence, il est proposé de traiter ce sujet, les origines et motivations de ceux qui fabriquent des fake news (aux fins politiques, d’escroqueries, de plaisanteries), et comment celles-ci sont démultipliées par les outils technologiques, notamment par l’avènement de l’IA.

Enseignant en techniques de communication et gestion de projets à l’IUT de la Roche sur Yon depuis septembre 2022, Fabrice Hodecent fait ses débuts en radio libre avant d’entamer une carrière de journaliste au quotidien La république du centre , et de devenir journaliste d’investigation pour le mensuel le sans culotte 85 . Il est depuis 2019 journaliste indépendant, formateur, enseignant, professionnel en éducation aux médias et à l’information. Sans oublier, depuis 2021: écrivain et scénariste de bandes dessinées. .

