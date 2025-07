Conférence « Comment les petites histoires racontent la grande Histoire ? » Janville-en-Beauce

Conférence « Comment les petites histoires racontent la grande Histoire ? » Janville-en-Beauce vendredi 4 juillet 2025 18:00:00.

Conférence « Comment les petites histoires racontent la grande Histoire ? »

11 Rue du Maréchal Foch Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Rencontre avec l’auteur Olivier Cojan autour de son nouveau roman historique.

Dans le cadre du cycle « Comment les petites histoires racontent la grande Histoire ? », la librairie Une page à écrire accueille l’auteur Olivier Cojan pour une conférence suivie d’une séance de dédicaces. L’occasion de découvrir son nouveau roman, Le curé, la reine et les Hurons, inspiré du destin étonnant d’un prêtre eurélien revenu des Amériques. Enseignant de formation, Olivier Cojan est aussi l’auteur de la saga Le pays où vont mourir les rêves, retraçant la mémoire du XXe siècle en Beauce.

Entrée libre, réservation conseillée. À partir de 12 ans. .

+33 2 37 84 54 48 contact@unepageaecrire.fr

