Conférence: comment manger équilibré, facilement et avec plaisir? Résidence de l’Océan Plougonvelin

Conférence: comment manger équilibré, facilement et avec plaisir?

Résidence de l’Océan 2 BD DE LA MER Plougonvelin Finistère

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver tant les sources d’information sont nombreuses et parfois contradictoires. Souvent mes clients me disent qu’ils voulaient depuis longtemps prendre conseil mais par flemme ou craignant de devoir suivre un régime contraignant, ils repoussaient toujours la prise de rdv. Je vais vous expliquer simplement comment avoir une nourriture équilibrée sans faire trop de sacrifice et en conservant le plaisir de la table. Le premier principe est qu’il faut toujours manger à sa faim, ensuite, dans l’assiette comme dans la vie, tout est question de rencontres!

Il faut faire les bonnes associations!

C’est très important de bien se nourrir d’ailleurs, Hippocrate disait « que ta nourriture soit ta première médecine ».

On parlera aussi de l’eau, laquelle? filtrée ou pas? quel mode de filtration choisir?

Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez.

La conférence aura lieu à mon cabinet à Plougonvelin. Merci de vous inscrire par téléphone ou par mail. .

