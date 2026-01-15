CONFÉRENCE COMMENT MIEUX GÉRER SES PEURS ? Montpellier

CONFÉRENCE COMMENT MIEUX GÉRER SES PEURS ?

105 Rue Gilles Martinet Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Conférence le samedi 24 janvier 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)

Dans un premier temps, Eric nous emmènera dans un voyage à travers le temps afin de comprendre comment les peurs ont été abordées par les grands penseurs de la période antique avec les enseignements d’Aristote et Platon jusqu’à nos jours avec les théories modernes de Freud

Conférence le samedi 24 janvier 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)

Dans un premier temps, Eric nous emmènera dans un voyage à travers le temps afin de comprendre comment les peurs ont été abordées par les grands penseurs de la période antique avec les enseignements d’Aristote et Platon jusqu’à nos jours avec les théories modernes de Freud, nous découvrirons comment ces penseurs ont tenté de comprendre et de traiter cette émotion complexe.

Puis, Tino nous expliquera comment la peur façonne nos décisions, freine nos élans, mais peut aussi devenir un puissant moteur dès lors qu’on apprend à la comprendre… Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses avec le public.

10€ par personne (café/thé offert + conférence)

14€ par personne (café/thé offert + conférence + cocktail apéritif)

Sur réservation .

105 Rue Gilles Martinet Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Saturday, January 24, 2026 from 10:30 a.m. to 12 p.m. (welcome from 10 a.m. with complimentary coffee/tea)

Initially, Eric will take us on a journey through time to understand how fears have been approached by the great thinkers: from the ancient period with the teachings of Aristotle and Plato to the modern theories of Freud

L’événement CONFÉRENCE COMMENT MIEUX GÉRER SES PEURS ? Montpellier a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT MONTPELLIER