Conférence Comment multiplier ses végétaux ? Saint-Affrique

Conférence Comment multiplier ses végétaux ?

Rue Frangi Ortéga Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Organisé par l’association Les Vergers d’Antan d’Aveyron, cet événement vous propose une conférence passionnante pour découvrir les techniques simples et efficaces de multiplication végétale.

La séance sera animée par Jean-Michel Bonnafoux, pépiniériste et spécialiste de la production végétale avec 40 ans d’expérience.

Au programme

• Semis Bouturage Marcottage Greffage

• Arbres d’ornement, fruitiers, haies décoratives, fleurs

• Plantes locales et méditerranéennes mimosas, oliviers, jujubiers, feijoas, agrumes, arbousiers, truffiers…

Objectif apprendre à reproduire ses végétaux, gagner en autonomie et développer une flore plus résistante à la sécheresse.

Questions bienvenues !

Un accompagnement pourra ensuite être proposé aux producteurs intéressés. .

English :

Organized by the association Les Vergers d?Antan d?Aveyron, this event features a fascinating conference on simple, effective plant propagation techniques.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Les Vergers d’Antan d’Aveyron organisiert und bietet Ihnen eine spannende Konferenz, in der Sie einfache und effektive Techniken der Pflanzenvermehrung kennenlernen können.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Les Vergers d’Antan d’Aveyron, questo evento vi offre l’opportunità di scoprire le tecniche semplici ed efficaci di propagazione delle piante.

Espanol :

Organizado por la asociación Les Vergers d’Antan d’Aveyron, este evento le ofrece la apasionante oportunidad de descubrir las sencillas y eficaces técnicas de propagación de las plantas.

