Conférence Comment multiplier ses végétaux ? Saint-Affrique
Conférence Comment multiplier ses végétaux ? Saint-Affrique vendredi 28 novembre 2025.
Conférence Comment multiplier ses végétaux ?
Rue Frangi Ortéga Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2025-11-28
2025-11-28
Organisé par l’association Les Vergers d’Antan d’Aveyron, cet événement vous propose une conférence passionnante pour découvrir les techniques simples et efficaces de multiplication végétale.
La séance sera animée par Jean-Michel Bonnafoux, pépiniériste et spécialiste de la production végétale avec 40 ans d’expérience.
Au programme
• Semis Bouturage Marcottage Greffage
• Arbres d’ornement, fruitiers, haies décoratives, fleurs
• Plantes locales et méditerranéennes mimosas, oliviers, jujubiers, feijoas, agrumes, arbousiers, truffiers…
Objectif apprendre à reproduire ses végétaux, gagner en autonomie et développer une flore plus résistante à la sécheresse.
Questions bienvenues !
Un accompagnement pourra ensuite être proposé aux producteurs intéressés. .
Rue Frangi Ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
Organized by the association Les Vergers d?Antan d?Aveyron, this event features a fascinating conference on simple, effective plant propagation techniques.
German :
Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Les Vergers d’Antan d’Aveyron organisiert und bietet Ihnen eine spannende Konferenz, in der Sie einfache und effektive Techniken der Pflanzenvermehrung kennenlernen können.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Les Vergers d’Antan d’Aveyron, questo evento vi offre l’opportunità di scoprire le tecniche semplici ed efficaci di propagazione delle piante.
Espanol :
Organizado por la asociación Les Vergers d’Antan d’Aveyron, este evento le ofrece la apasionante oportunidad de descubrir las sencillas y eficaces técnicas de propagación de las plantas.
