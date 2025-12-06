Conférence « Comment naviguer dans l’incertitude » avec Albert Meige, Ludovic Chaker et François Cazals HEC Alumni Paris Mardi 16 décembre, 08h00 sur inscription

« Comment naviguer dans l’incertitude ? La vivre et réagir. L’anticiper. Se transformer »

L’incertitude n’est plus un accident de parcours : c’est devenu notre décor (professionnel) permanent.

Disruption technologique, IA générative, tensions géopolitiques, volatilité économique, chaînes de valeur redessinées… Consultant en transformation ou dirigeant d’équipe, tu l’observes tous les jours : la question n’est plus « comment éviter l’incertitude », mais « comment en tirer parti ».

Le Club Consulting & Coaching d’HEC Alumni vous propose une matinée d’exception pour passer d’une posture défensive à une posture de puissance stratégique face à l’incertitude.

Vous aurez l’occasion d’écouter les témoignages de 3 experts et de repartir avec vos livres de chevet pour mettre en application les enseignements.

Trois regards, trois parcours, une promesse : repartir avec des leviers concrets

Pour naviguer l’incertain, nous avons réuni trois intervenants hors normes qui aborderont le sujet dans un triptyque expérientiel, anticipatif et académique :

Albert Meige

1) Décider dans l’incertitude — Albert Meige

Entrepreneur, physicien numérique, directeur académique, expert de la transformation digitale, Albert Meige est Partner chez AD Little.

Il a consacré sa carrière à comprendre — et dompter — l’innovation en contexte chaotique.

Au-delà de sa carrière de consultant, Albert explore l’incertitude à travers une passion exigeante : l’ultra-endurance en montagne. Dans son livre Kilomètre 360, il raconte une traversée de plus de 360 kilomètres, réalisée d’une traite à travers les Alpes suisses. Une aventure où chaque décision engage, où chaque pas est un pari sur l’inconnu.

Il partagera les enseignements tirés de cette expérience extrême – et de toutes celles qui ont façonné sa vision depuis son adolescence. Il propose une réflexion inspirante sur la prise de décision et l’action en contexte d’incertitude, en tissant des liens concrets avec le monde de l’entreprise.

Comment se préparer à l’incertitude ?

Comment faire face à un événement imprévu ?

Comment transformer l’incertitude en opportunité ?

Quels mécanismes mobiliser ?

Quelles compétences développer ?

Autant de questions essentielles qu’il nous proposera d’explorer.

2) Anticiper et préparer l’incertitude — Ludovic Chaker

Stratège hybride — civil, militaire, innovation et anticipation — Ludovic Chaker porte depuis 2022 au sein de la DGA (Direction Générale de l’Armement) la fonction connaissance-compréhension-anticipation, liée aux menaces émergentes, à la guerre cognitive et à l’influence, a l’initiative notamment des programmes Red Team Défense et RADAR.

Profil singulier, à la croisée du renseignement, de la stratégie de défense, de l’aide à la décision et de la sécurité nationale, il a été le collaborateur direct du Président de la République.

Reconnu pour sa capacité à articuler vision stratégique, anticipation des menaces et coordination civilo-militaire, Ludovic Chaker proposera des clés méthodologiques d’anticipation stratégique, une lecture des signaux faibles et un cadre pragmatique pour préparer l’avenir avec anti-fragilité.

François Cazals

3) Transformer l’incertitude — François Cazals

Professeur adjoint à HEC Paris, François Cazals est spécialiste des stratégies en contexte d’incertitude, de résilience organisationnelle et de transformation des modèles d’affaires. Son travail explore la manière dont les organisations, les dirigeants et les écosystèmes peuvent non seulement résister au changement, mais aussi devenir plus forts grâce à l’incertitude, en cultivant l’antifragilité au sens de Nassim Nicholas Taleb.

Titulaire d’une solide expérience académique et d’un parcours professionnel ancré dans le conseil, la stratégie et l’accompagnement de dirigeants, il intervient dans les programmes d’HEC Paris depuis 14 ans. Il est également colonel (réserve opérationnelle) de gendarmerie, affecté au cabinet du DG (pôle « Stratégie ») et membre du conseil scientifique de l’institution.

Il est l’auteur de l’ouvrage Stratégie antifragile – La stratégie du roseau face à l’incertitude (Distriforce, 2023), prolongé en 2025 par l’ouvrage Stratégie IA Antifragile dans lesquels il propose un modèle d’action stratégique permettant aux organisations de transformer les crises, les chocs externes et les ruptures en sources d’avantage compétitif durable. Ses travaux articulent sciences de gestion, philosophie des systèmes complexes et leadership sous contrainte.

Ses domaines d’enseignement et de recherche couvrent notamment :

Stratégie en environnement incertain

Stratégies digitales

Stratégies Data/IA

Une intervention finale structurante, qui transformera les témoignages précédents en bases managériales actionnables.

Bonus exclusif

Chaque participant (en présentiel) repartira avec les ouvrages des trois intervenants (dédicace possible) — inclus dans les frais d’inscription — afin de prolonger la réflexion et l’appropriation dans la durée.

5 bonnes raisons de ne pas manquer cette matinée

Parce que l’incertitude accélère, et que l’action ne peut plus attendre.

Parce que réagir, anticiper et transformer demandent des compétences différentes — et vous les verrez en séquence.

Parce que les trois intervenants sont des références dans leur domaine, complémentaires et rarement réunis.

Parce que le conseil vit une transformation historique — et ceux qui maîtrisent l’incertitude garderont un coup d’avance.

Parce que vous repartirez avec des clés opérationnelles, des cadres conceptuels, une énergie collective… et 3 livres !

16 décembre · 8h00 – 10h00

Petit-déjeuner inclus

En présentiel à la maison des HEC 9 avenue Franklin Roosevelt et à distance

Événement sur inscription, destiné aux diplômés HEC et à quelques amis extérieurs

