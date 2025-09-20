Conférence Comment parler de la mort aux enfants ? La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

Conférence Comment parler de la mort aux enfants ?

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Comment aborder la question de la mort avec les plus jeunes ? Cette conférence interactive vous propose des modèles clairs, des outils concrets et des conseils pratiques pour adopter une posture juste, rassurante et adaptée à votre réalité familiale.

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

How do you approach the question of death with the youngest members of your family? This interactive conference will provide you with clear models, concrete tools and practical advice to help you adopt the right, reassuring posture, adapted to your family’s reality.

German :

Wie kann man mit den Jüngsten über das Thema Tod sprechen? Diese interaktive Konferenz bietet Ihnen klare Modelle, konkrete Hilfsmittel und praktische Ratschläge, um eine richtige, beruhigende und an Ihre Familienrealität angepasste Haltung einzunehmen.

Italiano :

Come affrontare la questione della morte con i membri più giovani della famiglia? Questa conferenza interattiva vi fornirà modelli chiari, strumenti concreti e consigli pratici su come adottare la posizione giusta e rassicurante per la vostra famiglia.

Espanol :

¿Cómo abordar la cuestión de la muerte con los miembros más jóvenes de su familia? Esta conferencia interactiva le proporcionará modelos claros, herramientas concretas y consejos prácticos sobre cómo adoptar la postura adecuada y tranquilizadora para su familia.

