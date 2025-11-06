Conférence Comment préserver le hérisson d’Europe ? MFR les Fins Les Fins

Conférence Comment préserver le hérisson d’Europe ?

MFR les Fins 1 Sous les Sangles Les Fins Doubs

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Cette conférence vous présentera les caractéristiques du hérisson d’Europe, son mode de vie et ses besoins. Nous aborderons le statut du hérisson, son rôle dans l’écosystème et sa fragilité. Cette espèce sentinelle a besoin d’une biodiversité riche et foisonnante pour s’épanouir. Comment préserver cette biodiversité ? Comment agir à notre échelle et au-delà pour préserver les hérissons ? France Nature Environnement Doubs vous propose de participer à l’Opération hérisson pour recenser les hérissons afin de mieux les préserver et de vous sensibiliser aux bonnes pratiques dans les jardins.

Ensemble, nous échangerons sur ce petit animal fascinant et merveilleux à observer et à protéger ! .

MFR les Fins 1 Sous les Sangles Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 06 20 manon.nourdin@mfr.asso.fr

