Conférence Comment résoudre rapidement (et gratuitement) vos conflits du quotidien Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac mardi 3 février 2026.
Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-03 18:00:00
2026-02-03
Qui n’a pas connu de conflits de voisinage ou de copropriété, de relations bailleurs-locataires difficiles, de commerçants ou artisans indélicats…
Comment les résoudre ? Des explications détaillées, des exemples pratiques, des conseils utiles seront donnés par Jean-Christophe Bertrand, conciliateur de Justice du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire. .
