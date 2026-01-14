Conférence Comment résoudre rapidement (et gratuitement) vos conflits du quotidien Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

Conférence Comment résoudre rapidement (et gratuitement) vos conflits du quotidien

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Qui n’a pas connu de conflits de voisinage ou de copropriété, de relations bailleurs-locataires difficiles, de commerçants ou artisans indélicats…

Comment les résoudre ? Des explications détaillées, des exemples pratiques, des conseils utiles seront donnés par Jean-Christophe Bertrand, conciliateur de Justice du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire. .

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

